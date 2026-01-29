Menu Rechercher
OL : l’anecdote folle de Rémi Himbert

Par Josué Cassé
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp

Buteur lors de la victoire de l’OL face au PAOK Salonique, Rémi Himbert a vécu une soirée de rêve. Interrogé au micro de Canal + après la victoire des siens, le jeune buteur de 17 ans a livré une anecdote inédite.

«Je dors encore au centre de formation, je vais rentrer et rendre mon téléphone. J’ai sauté une classe donc j’ai déjà eu mon bac et je fais un bachelor en marketing sportif. La semaine prochaine j’ai des partiels, je vais devoir travailler en dehors du football». Une déclaration symbolisant la précocité de l’avant-centre lyonnais.

Pub. le - MAJ le
