Dani Carvajal a craqué contre l’arbitre de Bayern-Real Madrid

Les joueurs du Real Madrid ont toujours du mal à avaler le carton rouge infligé à Eduardo Camavinga par l’arbitre du quart de finale retour de Ligue des Champions entre la Casa Blanca et le Bayern Munich (4-3), M. Vincic.

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Mais si Jude Bellingham et Antonio Rüdiger se sont plus ou moins contenus en zone mixte, Dani Carvajal était plus vindicatif. Les caméras de Movistar+ ont en effet filmé le défenseur merengue, qui n’a pas joué, s’acharner sur l’arbitre en le pointant du doigt, tout en lui criant : « c’est de ta faute, c’est de ta putain de faute ».