OL : l’Espagne s’alarme du traitement médiatique d’Endrick en France

Il suffit d’aller faire un tour en Espagne pour constater que le traitement d’Endrick par la presse française choque nos voisins pyrénéens. «Endrick, il y a un problème», écrit AS. «La situation d’Endrick est très grave», lâche même Mundo Deportivo qui ne comprend pas pourquoi le Brésilien dérange autant alors qu’il aligne «des statistiques impressionnantes, certes, mais qui ne disent pas tout». «Le club lyonnais compte désormais une véritable star dans ses rangs», justifie le quotidien, pourtant pro-Barça.

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Du côté de AS, média réputé pour sa proximité madrilène, on ne comprend pas la note de 4 attribuée par L’Equipe après le nul de l’OL au Celta de Vigo en 8e de finale aller de Ligue Europa. C’est une note médiocre, se désole le quotidien espagnol, alors que le Brésilien a tiré son équipe d’un mauvais pas en égalisant en fin de rencontre, certes avec l’aide d’une grossière erreur de main du portier galicien. «Le Brésilien s’est montré une fois de plus agaçant», a résumé le média français.

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Les médias français demandent plus à Endrick

«Il serait injuste de juger la performance d’Endrick insuffisante», réagit AS avant de poursuivre. «À Balaídos, les statistiques d’Endrick étaient loin d’être décevantes. Il affichait un taux de passes réussies de 94 % (27 sur 28), a tenté 7 tirs, dont 2 cadrés (0,7 ExpG), 33% de dribbles réussis. Ce sont des statistiques qui démontrent qu’il a constamment mis à mal la défense adverse à différents moments du match. Son seul point faible résidait peut-être dans ses centres, qui n’ont atteint que 22 %, même si deux d’entre eux ont créé des occasions de but pour Tolisso et Yaremchuk».

Avec 6 buts et 4 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues, Endrick a déjà réussi à changer le visage de l’OL. Certes, il ne réussit pas tout. Le très jeune attaquant (19 ans) a même été expulsé à Nantes, preuve qu’il peut améliorer des choses. Son statut de star en devenir est lourd à porter et la presse française se montre plus exigeante avec lui qu’avec un autre joueur, comme nous l’évoquions hier. Paulo Fonseca avait déjà remarqué ce fait il y a quelques jours et il n’est visiblement plus le seul.