Kylian Mbappé expulsé du Ballon d’Or en Chine

Décidemment, cette nouvelle polémique prend de sacrées proportions… Si le principal concerné s’est déjà excusé après une plaisanterie sur Mao Zedong, et que la Liga en a fait de même, consciente des pertes financières possibles en cas de boycott chinois sur la durée, les Chinois l’ont vraiment mauvaise.

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La preuve, comme le rapporte la Cadena SER, le média sportif du pays asiatique Dongqiudi a tout simplement censuré le nom du Français dans son classement du Ballon d’Or. Entre Harry Kane et Lamine Yamal, on retrouve ainsi un certain "chá wú cǐ rén", ce qui peut se traduire en Français par "aucune personne avec ce nom n’a été trouvée". Preuve de la colère des Chinois…