Fenerbahçe - AS Roma : les compositions officielles

Ce jeudi, la Ligue des Champions 2026/2027 se poursuit. On a le droit à un duel intéressant entre Fenerbahçe et l’AS Roma pour cette première journée. Les Turcs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké et Archie Brown en défense. N’Golo Kanté et İsmail Yüksek composent l’entrejeu avec Bartuğ Elmaz un cran plus haut. Devant, Vedat Muriqi est en attaque avec Mason Greenwood et Kerem Aktürkoğlu à ses côtés.

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De leur côté, les Italiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Mile Svilar dans les cages derrière Gianluca Mancini, Mario Hermoso et Evan Ndicka. Le milieu de terrain est assuré par Bryan Cristante et Manu Koné tandis que Devyne Rensch et Wesley évoluent en tant que pistons. Devant, Donyell Malen est en pointe avec Matias Soulé et Paulo Dybala en soutien.

Les compositions

Fenerbahçe :

AS Roma :