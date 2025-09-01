Menu Rechercher
Commenter 98
Officiel Ligue 1

L’OM met la main sur Emerson Palmieri

Nouveau renfort du côté de l’Olympique de Marseille avec l’arrivée d’Emerson Palmieri. Le latéral gauche italo-brésilien de 31 ans quitte West Ham et s’engage avec le club olympien.

Par Josué Cassé
1 min.
Emerson Palmieri West Ham @Maxppp

C’est la folie du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir enrôlé Aubameyang, Paixao, Medina, Angel Gomes ou encore Arthur Vermeeren - pour ne citer qu’eux - le tandem Benatia-Longoria a bouclé un nouveau dossier. Ce lundi, la formation olympienne a ainsi officialisé l’arrivée d’Emerson Palmieri en provenance de West Ham.

La suite après cette publicité

«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance de West Ham du défenseur italien, Emerson Palmieri», précise le communiqué de l’écurie olympienne pour officialiser la nouvelle. En grande difficulté sur le plan défensif en ce début de saison, l’OM ajoute donc un profil expérimenté à sa ligne arrière.

La suite après cette publicité

Une opération à 1M€

Le latéral gauche italo-brésilien de 31 ans va coûter 700.000 € aux Marseillais seulement, avec 300.000 € supplémentaires sous forme de bonus. Une opération peu onéreuse pour un joueur avec une sacrée expérience, et connaissant même la Ligue 1, puisqu’il avait évolué à l’OL lors de l’exercice 2021/2022.

Olympique de Marseille
Prêt à tout donner 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 🔵⚪️
𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 🇮🇹 est un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille ! 🔥
Voir sur X

Passé par des équipes comme Chelsea et la Roma, l’international italien (29 sélections) va apporter son savoir-faire après une saison dernière plutôt encourageante. Fort de 31 apparitions en Premier League dont 26 titularisations avec West Ham, Emerson Palmieri devrait ainsi apporter beaucoup à son nouveau coach et compatriote, Roberto De Zerbi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (98)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Marseille
Emerson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier