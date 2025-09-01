L’OM met la main sur Emerson Palmieri

C’est la folie du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir enrôlé Aubameyang, Paixao, Medina, Angel Gomes ou encore Arthur Vermeeren - pour ne citer qu’eux - le tandem Benatia-Longoria a bouclé un nouveau dossier. Ce lundi, la formation olympienne a ainsi officialisé l’arrivée d’Emerson Palmieri en provenance de West Ham.

«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance de West Ham du défenseur italien, Emerson Palmieri», précise le communiqué de l’écurie olympienne pour officialiser la nouvelle. En grande difficulté sur le plan défensif en ce début de saison, l’OM ajoute donc un profil expérimenté à sa ligne arrière.

Une opération à 1M€

Le latéral gauche italo-brésilien de 31 ans va coûter 700.000 € aux Marseillais seulement, avec 300.000 € supplémentaires sous forme de bonus. Une opération peu onéreuse pour un joueur avec une sacrée expérience, et connaissant même la Ligue 1, puisqu’il avait évolué à l’OL lors de l’exercice 2021/2022.

Passé par des équipes comme Chelsea et la Roma, l’international italien (29 sélections) va apporter son savoir-faire après une saison dernière plutôt encourageante. Fort de 31 apparitions en Premier League dont 26 titularisations avec West Ham, Emerson Palmieri devrait ainsi apporter beaucoup à son nouveau coach et compatriote, Roberto De Zerbi.