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Coupe du Monde 2026 : Donald Trump remercie la FIFA pour Balogun

Par Valentin Feuillette
1 min.
Donald Trump et Gianni Infantino @Maxppp
États-Unis Belgique
winamax
1 2.55 N 3.40 2 2.60 bonus 100€

Quelques minutes après l’annonce de la levée de la suspension de Folarin Balogun, expulsé face à la Bosnie-Herzégovine mais finalement autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique, Donald Trump n’a pas tardé à réagir. Le président américain s’est félicité de la décision prise par la FIFA sur son réseau social Truth Social. « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir réparé une grande injustice ! », a-t-il écrit, saluant ouvertement le revirement de l’instance mondiale dans un dossier qui fait énormément parler ce dimanche.

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Cette prise de position ne devrait pas calmer les débats. Depuis la confirmation de l’éligibilité de Balogun, certains dénoncent déjà un traitement de faveur accordé aux États-Unis, pays coorganisateur de la compétition. Le message de Donald Trump risque donc d’alimenter encore davantage les spéculations autour de cette décision très commentée, surtout que la proximité avec Gianni Infantino n’a pas cessé de faire couler de l’encre ces derniers mois. Si les supporters américains savourent évidemment cette excellente nouvelle avant le choc contre la Belgique, les Diables Rouges accueilleront sans doute cette issue avec beaucoup moins d’enthousiasme.

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