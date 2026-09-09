PSG : les supporters slovaques ont hué la minute de silence

Une scène particulièrement malvenue au Parc des Princes. Alors que l’UEFA avait demandé qu’une minute de silence soit observée avant tous les matches de cette première journée de Ligue des Champions en hommage aux victimes des terribles inondations survenues au Népal, la séquence a été perturbée dans le parcage réservé aux supporters du Slovan Bratislava. Plusieurs fans slovaques n’ont pas respecté le recueillement demandé avant le coup d’envoi de PSG-Slovan, provoquant immédiatement la réaction du reste du Parc des Princes. Les supporters parisiens ont alors hué le comportement observé dans le parcage visiteur, rappelant ainsi très clairement leur désapprobation face à cette attitude.

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Minute de silence pour le peuple népalais pas du tout respectée par les supporters slovaque… @footmercato pic.twitter.com/4mtUhRZdJr — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) September 9, 2026

Cette minute de silence avait pourtant une portée particulière puisque l’UEFA avait décidé de rendre hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle à l’occasion de l’ensemble des rencontres de la première journée. Un message « You are not alone, Nepal » devait également accompagner cet hommage dans les différents stades européens. La rencontre parisienne se déroulait par ailleurs dans un contexte sécuritaire déjà surveillé de près, avec environ 700 supporters slovaques attendus au Parc, dont 350 ultras et une cinquantaine considérée comme à risques par les autorités françaises.