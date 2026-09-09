Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue des Champions

PSG : les supporters slovaques ont hué la minute de silence

Par Valentin Feuillette
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG 5-1 Slovan Voir sur CANAL+

Une scène particulièrement malvenue au Parc des Princes. Alors que l’UEFA avait demandé qu’une minute de silence soit observée avant tous les matches de cette première journée de Ligue des Champions en hommage aux victimes des terribles inondations survenues au Népal, la séquence a été perturbée dans le parcage réservé aux supporters du Slovan Bratislava. Plusieurs fans slovaques n’ont pas respecté le recueillement demandé avant le coup d’envoi de PSG-Slovan, provoquant immédiatement la réaction du reste du Parc des Princes. Les supporters parisiens ont alors hué le comportement observé dans le parcage visiteur, rappelant ainsi très clairement leur désapprobation face à cette attitude.

La suite après cette publicité

Cette minute de silence avait pourtant une portée particulière puisque l’UEFA avait décidé de rendre hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle à l’occasion de l’ensemble des rencontres de la première journée. Un message « You are not alone, Nepal » devait également accompagner cet hommage dans les différents stades européens. La rencontre parisienne se déroulait par ailleurs dans un contexte sécuritaire déjà surveillé de près, avec environ 700 supporters slovaques attendus au Parc, dont 350 ultras et une cinquantaine considérée comme à risques par les autorités françaises.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Slovan

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Slovan Logo Slovan Bratislava
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier