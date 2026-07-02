Coupe du Monde 2026 : programme et horaires des matchs du jeudi 2 juillet avec 2 favoris sur le pont

Ces seizièmes de finale de Coupe du Monde 2026 sont en train de nous offrir un sacré spectacle, et ça va continuer aujourd’hui ! Deux rencontres au programme, impliquant deux des favoris de la compétition, l’Espagne et le Portugal. La bande de Lamine Yamal défiera ainsi l’Autriche en prime time, à 21h, et cherchera à montrer un meilleur visage que ce qu’on a vu en poules.

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De leur côté, les Lusitaniens ont aussi des choses à prouver après trois prestations plutôt moyennes lors de la phase de groupes, et ils affronteront un gros morceau : la Croatie. L’occasion idéale pour des joueurs comme Vitinha d’enfin lancer leur compétition.

Jeudi 2 juillet

-à 21h (heure française) - 16e de finale : Espagne - Autriche (beIN SPORTS 1, M6)

Vendredi 3 juillet

-à 1h (heure française) - 16e de finale : Portugal - Croatie (beIN SPORTS 1)