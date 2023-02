Juventus : Giorgio Chiellini est abattu

S’il a confirmé qu’il se sentait «bien aux États-Unis», Giorgio Chiellini, aujourd’hui joueur de Los Angeles FC en MLS, est revenu sur la saison très particulière que vit son ancien club adoré de la Juventus (562 matchs joués entre 2005 et 2022), alors sanctionnée d’une pénalité de quinze points au classement de Serie A pour une affaire de plus-values financières, attendant toujours de connaître son avenir devant les instances judiciaires dans le cadre d’autres affaires.

La suite après cette publicité

«Ce qui arrive à la Juve, cependant, me rend triste. Quiconque aime la Juventus se sent blessé aujourd’hui. Cependant, nous devons attendre de voir comment les choses se passent, car le club travaille pour que tout se passe bien. Bien sûr, nous ne savons pas ce qui se passera au tribunal : nous pourrions recevoir des nouvelles réconfortantes, ou pas… Compte tenu des responsabilités que j’avais au club, pour le moment, il est difficile de vivre loin de Turin et de mes anciens coéquipiers», a déclaré l’ancien roc italien dans les colonnes du média The Athletic, relayées par le journal italien de la Gazzetta dello Sport.

À lire

Super League : Andrea Agnelli s’attaque à Al-Khelaifi, Ceferin et Infantino