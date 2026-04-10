FC Barcelone : Hansi Flick botte en touche pour Lewandowski

Si la fin de l’aventure de Robert Lewandowski au Barça n’a pas été annoncée officiellement, cela y ressemble grandement. L’attaquant polonais arrive en fin de contrat mais une option de prolongation est possible si les deux parties sont d’accord pour la signer. Ça n’en prend pas le chemin pour le moment malgré les 17 buts inscrits en 39 matchs cette saison par le joueur de 37 ans.

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«Ce n’est pas le moment d’en parler (de la prolongation), affirme Hansi Flick en conférence de presse ce vendredi. Nous avons de grands objectifs à atteindre, et tous les joueurs doivent se concentrer sur le fait de donner le meilleur d’eux-mêmes pour cette équipe, ce club et ses supporters. Ce n’est pas le moment d’en parler. C’est le travail de Deco.»