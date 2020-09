L'inusable Nenê affole toujours les compteurs

La suite après cette publicité

Fluminense-Corinthians. Affiche de la 10e journée de Série A au Brésil. Les Cariocas se sont imposés face au Timão (2-1). Un homme a brillé. Nenê. L'ancien Parisien et Monégasque, qui restait sur 4 matches de disette, a été le MVP de la rencontre, avec deux buts, dont un sur penalty. Ses 4e et 5e buts en 9 apparitions en championnat national. Mais pas ses premiers de la saison.

Depuis le début de l'année civile, le natif de Jundiai est en effet le meilleur buteur du Brésil, toutes divisions et compétitions confondues, avec 17 réalisations en 28 matches : 5 en Série A donc, 6 en Coupe du Brésil (actuel meilleur buteur) et 6 en championnat de l'état de Rio de Janeiro (meilleur buteur). Sacrée performance à plus de 39 ans !

Porte-bonheur vivant !

Monsieur 100% sur penalty (10 sur 10 depuis son arrivée au club en juillet 2019) pèse pour 33,33% des 51 buts de son équipe cette année ! «Nenê se sent bien, joue bien. Il est heureux, il marque et nous aide, comme tous les autres joueurs», a salué son coach Odair Hellmann, sans vouloir faire de jaloux. Il sait toutefois l'importance de son vétéran, sorte de porte-bonheur vivant.

En effet, lorsqu'il score, c'est 91% de victoires pour Fluminense ! «Aider l'équipe en marquant, pour moi, est une joie immense. Mais le plus important et ma plus grande joie ce soir (dimanche), ce sont les trois points et la victoire», a-t-il conclu, affichant la meilleure moyenne de buts de sa carrière. Le pied gauche de Nenê rend donc encore de fiers services.