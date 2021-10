Newcastle demande à ses fans d'arrêter de porter des vêtements traditionnels arabes

Dimanche dernier, Newcastle recevait Tottenham, pour le premier match des Magpies depuis leur passage sous pavillon saoudien. L’occasion pour les fans de célébrer leurs nouveaux propriétaires malgré la défaite 2-3 face aux Spurs. Beaucoup les ont accueillis en revêtant des vêtements traditionnels arabes. Le club leur a d’ailleurs demandé via un communiqué de « s'abstenir de porter des vêtements traditionnels arabes ou des couvre-chefs inspirés du Moyen-Orient lors des matchs s'ils ne portent pas habituellement de tels vêtements. »

La suite après cette publicité

« Un certain nombre de supporters ont récemment assisté à un match à St. James' Park en portant des couvre-chefs et des robes associés, à l'occasion du rachat du club par le Fonds d'investissement public (FIP), PCP Capital Partners et RB Sports & Media. Personne au sein du nouveau groupe de propriétaires n'a été offensé par la tenue des supporters qui ont choisi de célébrer de cette manière. Ce geste a été reconnu comme positif et accueillant dans son intention. Toutefois, il est possible que cette tenue soit culturellement inappropriée et risque d'offenser d'autres personnes. Tous les visiteurs du club sont, comme toujours, encouragés à porter ce qui est la norme dans leur propre culture ou religion, afin de continuer à refléter les vastes et riches communautés et groupes multiculturels dont le club est fier de s'inspirer. »

No-one among the new ownership group was in any way offended by the attire of the fans who chose to celebrate in this way.



However there remains the possibility that dressing this way is culturally inappropriate and risks causing offence to others. 👇https://t.co/l8z0opXIs5