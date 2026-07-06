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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Les grands noms de la planète football continuent de faire bouger le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde 2026. Hier soir, Erling Haaland s’est offert le luxe de planter un doublé face au Brésil (2-1). Deux buts qui ont permis au Norvégien de rejoindre Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête du classement (7 buts).

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Buteur sur penalty face au Mexique, Harry Kane talonne tout ce petit monde (6 buts). Derrière, six joueurs comptent quatre réalisations, il s’agit d’Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior, Ismaïla Sarr, Julián Quiñones et Jude Bellingham.

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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 7 #2 Flag France Kylian Mbappé 7 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag France Ousmane Dembélé 4 #6 Flag Angleterre Jude Bellingham 4 Voir le classement complet
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