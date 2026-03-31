CdM 2026 : Gianni Infantino confirme la participation de l’Iran

Venu assister à un match amical de la sélection iranienne près d’Antalya, dans le sud de la Turquie, Gianni Infantino, président de la FIFA, s’est exprimé sur la situation de l’Iran à l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en grande partie aux États-Unis. La participation du pays était menacée en raison des tensions au Moyen-Orient et malgré les réticences du président américain Donald Trump. Mais Gianni Infantino a confirmé la présence de l’Iran et assuré qu’il était prêt à faciliter l’organisation autour de la sélection.

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« Nous ne faisons pas de politique parce que nous ne sommes pas des politiciens. Notre métier, c’est le football, et ce que nous pouvons faire avec le football, c’est rassembler les gens. Je suis très heureux que l’équipe nationale iranienne organise un camp d’entraînement, et comme je l’ai dit dans les médias, nous n’avons qu’un seul plan pour cette équipe. L’Iran s’est qualifié pour la Coupe du monde et participera à cette compétition. Personnellement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que tout est en ordre », a déclaré le président de la FIFA.