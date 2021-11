PSG : les révélations de Gianluigi Donnarumma sur sa concurrence avec Keylor Navas

La suite après cette publicité

Un été plus qu'agité. Sacré champion d'Europe avec l'Italie il y a quelques mois, Gianluigi Donnarumma a ensuite dû régler son avenir. Après n'avoir pas prolongé avec l'AC Milan, le portier de 22 ans a décidé de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain pour venir concurrencer Keylor Navas, arrivé lui en septembre 2019 et alors bien installé dans les cages parisiennes. Mais forcément, avec deux gardiens de classe mondiale, l'entraîneur Mauricio Pochettino doit faire des choix et ce dernier a opté pour un léger partage du temps de jeu, avec presque un match sur deux entre les gardiens.

Depuis le lancement de la saison 2021-2022, Gianluigi Donnarumma a disputé sept rencontres toutes compétitions confondues (11 pour Navas) et a par exemple joué contre le LOSC en Ligue 1 (2-1) et le RB Leipzig en Ligue des Champions (2-2) avant de laisser sa place au Costaricien contre Bordeaux avant la trêve internationale de novembre. Et après le rassemblement avec l'Italie, l'ancien dernier rempart rossonero va retrouver cette concurrence avec Keylor Navas, lui qui n'en a aucune en sélection. D'ailleurs, le principal concerné était titulaire vendredi soir contre la Suisse (1-1), dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Et justement, après la partie, il a accepté d'évoquer sa situation spéciale en club.

Donnarumma : «cela me dérange parfois»

Interrogé par TnT Sports quelques instants après la fin de la rencontre face à la Nati, Gianluigi Donnarumma a eu le droit à une question sur cette concurrence avec l'ancien portier du Real Madrid. Et on peut dire que rester sur le banc, ce n'est pas trop son truc. «Cela n'entrave pas mes performances, mais cela me dérange parfois parce que ce n'est pas facile. Comme vous l'avez dit, j'ai toujours été un titulaire et c'est parfois décevant d'être sur le banc, mais je suis calme et je suis sûr que la situation va se résoudre d'elle-même», a envoyé le gardien italien.

En octobre dernier, le coach du PSG Mauricio Pochettino avait en tout cas laissé plané le doute sur la hiérarchie des gardiens : «on a deux numéros un dans les buts. Il n’y a pas de hiérarchie. Il est possible que l’un joue plus que l’autre. Après il n’y en a qu’un seul qui joue à la fois.» Sauf décision de dernière minute, Gianluigi Donnarumma va encore devoir se battre pour être titulaire dans le but parisien à chaque match. Et forcément, quand il y a une forte concurrence en face, c'est bien plus compliqué de s'imposer comme numéro 1.