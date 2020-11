Premier League : Arsenal enfonce un peu plus Manchester United

Manchester United accueillait ce dimanche Arsenal dans un match ô combien important pour les deux équipes. 15es au coup d’envoi, les Red Devils se devaient d’insuffler une nouvelle dynamique en championnat, bien qu’ils aient réalisé un sans faute en Ligue des Champions contre le PSG et Leipzig. De leur côté, les hommes de Mikel Arteta, 13es au début de la rencontre, alternaient le bon et le moins bon en ce début de saison. Un parcours pouvant paraitre similaire à celui des locaux. Les Gunners, qui avaient remporté leurs deux premiers matches de Ligue Europa, restaient néanmoins sur deux défaites consécutives en Premier League contre Manchester City et Leicester, deux poursuivants aux premières places.

Il était donc essentiel pour les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang de l’emporter et ainsi recoller au peloton de tête. D'autant que la dernière victoire d’Arsenal à Old Trafford remontait à septembre 2006, soit une éternité. Pour ce faire, le technicien espagnol alignait un 4-3-3 avec notamment Gabriel, aligné en défense centrale aux côtés de Holding. La recrue phare Thomas Partey était une nouvelle fois de la partie aux côtés d’Elneny et Saka. Enfin, le trio Lacazette-Aubameyang-Willian était lui sans surprise préféré sur le front de l’attaque londonienne. Ole Gunnar Solskjaer optait lui pour le 4-4-2 en losange. Paul Pogba faisait son retour en tant que titulaire au poste de sentinelle devant Fred et McTominay. Bruno Fernandes faisait lui office de numéro 10 derrière le duo Rashford-Greenwood.

Le malheureux Paul Pogba

Dans ce début de match, les Gunners s’installaient rapidement sur la pelouse et donnaient des premiers frissons à la défense mancunienne, toute heureuse de voir Aubameyang trop court pour reprendre un centre fort de Bellerin (14e). Les Reds Devils réagissaient rapidement et n’étaient pas loin d’ouvrir le score à la 20e minute de jeu par l’intermédiaire de Mason Grennwood, écœuré de voir le portier allemand d’Arsenal détourner le cuir du pied et ainsi anéantir cette occasion de but. Mais globalement dans ce premier acte, ce sont bien les visiteurs qui se créaient les meilleures opportunités. Mais ni Lacazette, ni Willian qui voyait la barre transversale de De Gea repousser sa subtile frappe enroulée, n’étaient récompensés malgré leur domination dans le jeu (37e, 39e). Juste avant la pause, Saka n’était pas plus en réussite sur sa tête qui fuyait le cadre. Une mi-temps qui arrivait à point nommé pour les Mancuniens qui se devaient de montrer un tout autre visage dans le second acte.

Ce que faisaient plutôt bien les pensionnaires d’Old Trafford. Excepté une énième opportunité pour Aubameyang qui ouvrait un peu trop son pied sur un tir enroulé (52e), les locaux étaient positionnés bien plus haut sur le terrain. Maguire, avec de la réussite, n’était pas loin d’ouvrir le score d’une tête hésitante qui finissait finalement sa course peu loin du poteau de Leno (55e). Les deux équipes attaquaient à tour de rôle et les Gunners finissaient par être récompensés à vingt minutes du terme en obtenant un pénalty ô combien déterminant après cette faute de Pogba sur Bellerin (68e). Aubameyang prenait ainsi ses responsabilités et trompait le portier espagnol sans trembler (69e). Les hommes de Solskjaer poussaient et n'étaient pas loin d'égaliser sur ce centre de Donny van de Beek détourné sur le poteau par Elneny (85e). Arsenal finissait par l'emporter sur le plus petit des scores (0-1), grimpant ainsi à la 8e place au classement. Les Mancuniens sont eux 15es et comptent désormais 9 points de moins que Liverpool, leader de ce championnat.