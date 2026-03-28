Qualifs Euro U19 : la France s’impose contre la Suisse

Les Bleuets ont décroché leur première victoire dans ce 2e tour de qualifications pour l’Euro U19. Trois jours après avoir été accrochés face à la Norvège (2-2), les jeunes Bleus se sont imposés contre la Suisse à Vrbovec (2-1), grâce à un doublé d’Enzo Molébé. Le joueur prêté à Montpellier et ses coéquipiers occupent la deuxième place du groupe C de ces éliminatoires au prochain Championnat d’Europe des Nations, derrière la Croatie.

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Les Croates, prochains adversaires des Bleuets, ont réalisé le 2 sur 2 en battant la Suisse puis la Norvège. La sélection de Bernard Diomède devra battre la Croatie, mardi prochain à Varazdin, pour décrocher son billet pour l’Euro U19. À noter que seuls les vainqueurs des sept groupes de qualification iront au pays de Galles, hôte de la phase finale, l’été prochain.