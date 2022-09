Brésil : Tite félicite Neymar pour son début de saison

La suite après cette publicité

Étincelant depuis le début de saison avec le PSG, son sélectionneur du Brésil Tite (61 ans), l'a bien remarqué et n'a pas manqué de le souligner : «Félicitations, Neymar ! Félicitations, Ricardo Rosa (préparateur physique du joueur). Félicitations, PSG ! Félicitations Fabio » comme le rapporte Globo avant de rajouter, toujours en parlant de son numéro 10 Neymar : « la performance technique d'athlètes extraordinaires et professionnels, c'est quand vous pensez et exécutez rapidement. La vitesse et l'exécution doivent être synchronisées ».

Sa grande forme du moment avec son club de Paris rend forcément service au Brésil en vue de la Coupe du monde au Qatar dans moins de deux mois. Neymar affiche des statistiques impressionnantes : 11 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, en onze rencontres.