Juan Quintero est officiellement un joueur du Shenzhen FC

Juan Quintero va connaître une nouvelle expérience. Le milieu offensif colombien de 28 ans, qui appartenait à River Plate, s’est officiellement engagé avec le Shenzhen FC, club de Super League chinoise. Un transfert qui avait déjà été annoncé en décembre dernier, mais qui n’est officiel que depuis ce lundi.

L’ancien Rennais quitte donc River Plate et l’Argentine pour rejoindre la Chine. Il a d’ailleurs déjà fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce week-end. Il sera entraîné par Jordi Cruyff, le fils de la légende néerlandaise Johan Cruyff. Le Shenzen FC a déboursé 7 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international colombien (23 sélections).

Shenzhen FC officially announce the signing of Juan Fernando Quintero from River Plate. It is the biggest signing of Chinese football league during the tough times. It appears that Shenzhen FC have a PR staff with creative minds, or it's an ad campaign for a smartphone game. pic.twitter.com/iCnU1bIjOT