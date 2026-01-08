Mattéo Guendouzi s’engage en faveur de Fenerbahçe

Après deux ans et demi de présence à la Lazio, qui l’avait recruté de l’OM pour 13 M€, Mattéo Guendouzi (26 ans) quitte cette fois la capitale italienne. Comme nous vous en informions en début de journée, le milieu de terrain s’est engagé en faveur de Fenerbahçe pour une durée de 4 ans et demi.

Le club stambouliote a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux pour ce transfert estimé à environ 30 M€. L’international français (14 sélections, 2 buts) portera le numéro 6 et connaît une nouvelle expérience à l’étranger après l’Angleterre (Arsenal), l’Allemagne (Hertha Berlin), l’Italie donc, et désormais la Turquie.