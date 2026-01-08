Menu Rechercher
Mattéo Guendouzi s’engage en faveur de Fenerbahçe

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mattéo Guendouzi sous les couleurs de la Lazio @Maxppp

Après deux ans et demi de présence à la Lazio, qui l’avait recruté de l’OM pour 13 M€, Mattéo Guendouzi (26 ans) quitte cette fois la capitale italienne. Comme nous vous en informions en début de journée, le milieu de terrain s’est engagé en faveur de Fenerbahçe pour une durée de 4 ans et demi.

Fenerbahçe SK
Ailemize hoş geldin Mattéo Guendouzi 💛💙

Le club stambouliote a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux pour ce transfert estimé à environ 30 M€. L’international français (14 sélections, 2 buts) portera le numéro 6 et connaît une nouvelle expérience à l’étranger après l’Angleterre (Arsenal), l’Allemagne (Hertha Berlin), l’Italie donc, et désormais la Turquie.

Süper Lig
Lazio
Fenerbahce
Mattéo Guendouzi

Süper Lig Süper Lig
Lazio Logo Lazio
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Mattéo Guendouzi Mattéo Guendouzi
