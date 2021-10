Thilo Kehrer repousse les avances du Bayern et veut profiter de Messi

Appelé par le nouveau sélectionneur, Hansi Flick, Thilo Kehrer a retrouvé la sélection allemande au mois de septembre, un an après sa dernière apparition. Depuis, il ne la quitte plus. Pas étonnant, car le défenseur de 25 ans, propriété du Paris Saint-Germain depuis 2018, a joué les 6 premiers matches de la saison de Ligue 1 avec le club de la capitale, en dépanneur dans l'axe ou en habitué sur le côté droit. Relégué à un rôle de remplaçant sous Mauricio Pochettino depuis la mi-septembre, le natif de Tübingen ne compte pourtant pas aller voir ailleurs. Arrivé dans la capitale contre 37 millions d'euros il y a trois ans et sous contrat jusqu'en juin 2023, Thilo Kerher a pourtant tapé dans l'oeil du FC Bayern. Cet été, l'intérêt avait été clairement évoqué outre-Rhin. Mais le club parisien avait conservé son joueur.

La suite après cette publicité

L'intéressé a confirmé à la presse allemande avoir la tête à Paris. «J'ai entendu les rumeurs, et le Bayern Munich est certainement l'un des plus grands clubs du monde et est solidement implanté dans le top du football européen», a déclaré le défenseur à "Welt am Sonntag", avant d'ajouter vouloir «se concentrer pleinement sur mes tâches sportives et essayer de m'affirmer à Paris et de mettre mes qualités à contribution». Le défenseur aux 12 sélections avec la Mannschaft espère aussi se servir de l'apport de Lionel Messi pour progresser. C'est «un grand avantage» a déclaré Kehrer. «Parce qu'il a d'énormes capacités. Certaines qualités que personne d'autre n'a sous cette forme, par exemple en termes de compréhension du jeu, avec sa vision d'ensemble et son contrôle du ballon. En tant que défenseur, j'en profite à chaque séance d'entraînement et je peux et je veux apprendre tous les jours».