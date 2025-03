Real Madrid : Florentino Pérez a aidé le Barça !

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont beau être ennemis sur le terrain et en tribunes ; ces dernières années, les directions des deux clubs ont travaillé main dans la main sur de nombreux sujets, comme la Super League Européenne ou le développement du football féminin. Et selon les médias catalans, Florentino Pérez a filé un sacré coup de main à son homologue Joan Laporta.

Selon Catalunya Radio, le boss du Real Madrid a appelé la direction du CSD, le conseil supérieur du sport espagnol, pour lui demander de valider l’inscription en Liga de Dani Olmo, alors que la Liga bloquait. Un service rendu au Barça donc, même si derrière tout ça, il y avait aussi la volonté de nuire à Javier Tebas, président de la Liga, avec qui Pérez est en froid.