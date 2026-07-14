Coupe du Monde 2026 : nouveau record pour Didier Deschamps
Didier Deschamps rentre un peu plus dans l’histoire de la Coupe du Monde. Vainqueur en tant que joueur et sélectionneur de la plus prestigieuse des compétitions internationales, le coach de 57 ans va devenir le sélectionneur ayant le plus dirigé de match dans la compétition (26), à l’occasion de ce France-Espagne en demi-finale de ce Mondial 2026.
L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va ainsi dépasser l’Allemand Helmut Schön. Depuis sa prise de fonction en 2012, Deschamps a mené la France jusqu’en 1/4 de finale lors de l’édition 2014, avant le sacre de 2018 et une finale cruellement perdue en 2022. Pour sa dernière compétition avec les Bleus, il n’est plus qu’à 90 minutes, ou plus, d’une troisième finale consécutive sur le banc de l’Équipe de France.
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