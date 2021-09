Atlético : Antoine Griezmann adresse un message aux supporters mécontents de son retour

La suite après cette publicité

Le retour ! Et avec un nouveau look, qui plus est ! Ce mercredi, Antoine Griezmann a signé son retour au Wanda Metropolitano, au cours d'une présentation discrète où il a revêtu son nouveau maillot, et son nouveau numéro. Mis sous pression par les supporters, notamment parce que beaucoup d'entre eux ne voulaient pas de son retour, l'attaquant tricolore s'est exprimé sur sa deuxième aventure sous la tunique colchonera qui devrait démarrer officiellement dès dimanche à 14h sur la pelouse de l'Espanyol.

« Je suis très content, avec un sourire d'oreille à oreille. Je ne dors pas depuis dix jours, j'attendais ce moment et j'en profite avec ma famille. Je donnerai tout à chaque match pour remercier le club de son gros effort pour mon retour, pour moi c'était facile car l'Atlético me voulait. Je voulais absolument revenir et je savais que c'est le meilleur endroit du monde pour moi, pour être heureux sur le terrain et en dehors. Le dernier jour de mercato a été un peu fou, mais tout s'est bien passé. C'est ce qui m'est arrivé de mieux ces dernières années », a d'abord lancé l'attaquant.

Il rassure les supporters

Et forcément, il a tenu à envoyer un message aux fans : « je vais tout donner, c'est mon style. Tout donner pour eux, ceux qui sont au stade ou devant la télé. Qu'ils sachent que je vais être ce joueur qui est à fond et va tout faire pour qu'ils soient fiers de lui, de ce nouveau numéro 8. J'espère qu'on va pouvoir vivre des soirées et des nuits magiques et profiter ensemble. C'est mon principal objectif. On avait une très bonne relation avant, et je veux retrouver ça. Je sais que ça dépend de moi et de ce que je vais faire. Plus que les mots, il faut les actes ».

« C'est grâce à Simeone, il a eu beaucoup d'influence dans ma vie professionnelle, et ici j'ai vécu mes meilleurs moments dans ma vie personnelle et privée. Il a toujours été un soutien énorme pour ma famille et moi, c'est un grand honneur pour moi de jouer pour lui. Mon objectif ? D'abord marquer à la maison, ressentir à nouveau le cri du public sur un but, c'est incroyable quand le stade est plein », a conclu le Français. On lui souhaite que ça se passe au moins aussi bien que lors de son premier passage en terres rojiblancas !