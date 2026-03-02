Menu Rechercher
Une énorme menace pour Joan Laporta vient bouleverser les élections du FC Barcelone

Alors que Joan Laporta reste le grand favori pour remporter les élections, il pourrait recevoir une très mauvaise nouvelle dans les prochaines heures…

Dans un peu moins de deux semaines, les socios du FC Barcelone éliront leur nouveau président, qui prendra les commandes du club à la fin de saison, et ce pour les cinq prochaines années. La campagne électorale est particulièrement suivie à Barcelone, avec des candidats qui multiplient les interventions médiatiques pour convaincre les supporters de leur accorder leur voix.

Si le nom de Lionel Messi revient très souvent dans les débats concernant un possible retour, contre sa volonté par ailleurs, on parle aussi de promesses électorales menant à Julian Alvarez ou Harry Kane. Ce qui est sûr, c’est qu’au moment où on écrit ces lignes, il y a un grand favori : Joan Laporta. Le sulfureux avocat catalan est effectivement favori à sa propre succession, avec des sondages qui lui donnent parfois jusqu’à 58% des faveurs des socios barcelonais.

Un danger important pour Laporta

Seulement, ces dernières heures, un grand danger a commencé à s’ériger face à lui. Une alliance pourrait ainsi se former entre son principal rival, Victor Font, et deux autres candidats, Xavier Vilajoana et Marc Ciria, bien que ce dernier ait publiquement écarté cette option pour l’instant. Un front commun avec trois candidats qui pourrait être une véritable menace pour Joan Laporta, et Victor Font, qui compte notamment sur le soutien public de Xavi Hernandez, a clairement ouvert la porte à cette alliance.

Une candidature unie qui, en plus d’être certaine de récolter toutes les voix nécessaires pour passer le dernier palier de soutiens requis pour être dans les bulletins le 15 mars, concentrerait énormément de ressources et regrouperait différents courants de pensée qui existent dans le barcelonismo. C’est d’ailleurs clairement une candidature anti-Laporta, avec volonté de mettre fin au modèle plutôt présidentialiste de l’actuel dirigeant et redonner un peu plus de pouvoir aux socios. Affaire à suivre…

