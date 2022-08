L'OM ne veut plus entendre parler de Duje Caleta-Car !

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023, Duje Caleta-Car (25 ans) est plus que jamais poussé vers la sortie. Suspendu pour la première journée de Ligue 1 où l'OM accueillera le Stade de Reims, ce dimanche à 20h45, le défenseur croate n'entre clairement plus dans les plans de la direction marseillaise. Auteur d'une piètre préparation estivale, le joueur de 25 ans pourrait même ne plus rejouer sous le maillot olympien. Selon les dernières informations de La Provence, les chances de voir Caleta-Car titulaire d'ici le 31 août sont quasiment nulles. Les dirigeants veulent se séparer de lui et on ne se gêne pas pour dire que l'intéressé est rentré de vacances dans un état déplorable...

Symbole de cette volonté de le voir partir, Pablo Longoria, aimerait obtenir environ 10 millions d’euros pour DCC. Un montant bien inférieur à celui annoncé en juin dernier puisque d'après Estadio Deportivo, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome demandaient pas moins de 18 millions d'euros pour laisser filer l'international aux 23 sélections (1 but). Une chose est sûre, l'OM semble prêt à tout pour se séparer de son défenseur croate et les clubs intéressés tenteront évidemment de négocier un prix à la baisse pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat.

