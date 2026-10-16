R1 : Bordeaux débute sa reconstruction par une victoire

Enfin de retour sur les terrains. Après une période estivale particulièrement mouvementée, les Girondins de Bordeaux ont enfin retrouvé les terrains ce vendredi soir. Et ils ont parfaitement lancé leur nouvelle aventure en s’imposant face à la réserve de l’Aviron Bayonnais, en Régional 1. Pour ce premier déplacement de la saison, les Marine et Blanc ont décroché une précieuse victoire grâce à des réalisations de Nadjib Cissé et Ruben Droehnlé. Un succès qui permet aux Bordelais de repartir avec les trois points et de débuter leur championnat de la meilleure des manières.

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Cette première victoire revêt une importance particulière pour un club engagé dans une nouvelle phase de reconstruction. Après les nombreuses difficultés traversées ces derniers temps, Bordeaux retrouve enfin la compétition avec l’ambition de remonter progressivement les échelons du football français. Portés notamment par des joueurs qui ont fait le choix de poursuivre l’aventure malgré la situation du club, les Girondins peuvent désormais se tourner vers la suite de leur saison avec un premier résultat encourageant.