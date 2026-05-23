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CdM 2026 : le maire de New-York propose des billets à 50 euros

Par Tom Courel
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

C’est la révolution aux États-Unis ! Les prix exorbitants des billets pour assister à la Coupe du Monde 2026 cet été laissent de nombreux fans dans l’incompréhension… mais cela devrait changer pour quelques-uns. Hier, le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé lors d’une conférence de presse dans le quartier de Harlem que la ville mettrait en place un système de tirage au sort avec des milliers de billets à prix réduits.

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Après en avoir discuté avec Gianni Infantino, président de la FIFA, le maire a d’ailleurs expliqué que cela interviendrait à partir du 25 mai et que ce système serait accessible pour les travailleurs de New-York avec un prix fixé à 50 euros par billet. 150 tickets seront disponibles par match, et ceux-là, comprennent notamment le transport aller-retour en bus jusqu’au MetLife Stadium. Une affaire en or.

Pub. le - MAJ le
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