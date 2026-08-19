AC Milan : Rafael Leão au cœur d’un improbable échange à Manchester City ?

L’arrivée de Jorge Mendes à Milan pourrait ouvrir de nouveaux scénarios pour le mercato de l’AC Milan. Alors que l’agent portugais échange avec la direction rossonera sur plusieurs dossiers, l’avenir de Rafael Leão reste au cœur des discussions. Mendes travaille toujours sur différentes pistes pour son départ, tandis que Manchester City apparaît désormais comme une destination potentielle. Dans le même temps, le club milanais cherche activement un défenseur central de premier plan.

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Et une piste particulièrement ambitieuse vient d’émerger. Selon SportMediaset, Ruben Dias pourrait être associé au départ de Rafael Leão vers Manchester City. Le défenseur portugais, également représenté par Jorge Mendes, correspond au profil recherché par Ruben Amorim. L’opération s’annonce toutefois très complexe, mais l’influence de l’agent pourrait permettre d’imaginer un montage avec un avantage financier conséquent pour les Citizens. Milan pourrait ainsi tenter de s’offrir l’un des meilleurs défenseurs centraux du marché.