OL : Cris compare Endrick à Karim Benzema
Depuis son arrivée au mercato hivernal, Endrick bluffe à l’OL. Auteur de quatre buts en trois rencontres, le prodige brésilien confirme qu’il est un crack du football mondial et qu’il avait largement sa place dans la rotation du Real Madrid en début de saison. Avec un tel rendement, le joueur formé à Palmeiras s’attire forcément les louanges.
Cris, défenseur de l’OL de 2004 à 2012, voit dans le jeune Endrick des similitudes avec le début de carrière de Benzema à Lyon. 🦁🇧🇷 @BastienAL
Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Cris n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote. L’ancien défenseur mythique de l’OL a même comparé Endrick à Karim Benzema, avec qui "le Policier" a joué durant son passage à Lyon : «j’ai vu Karim Benzema grandir à Lyon. Il avait un énorme caractère. Quand je vois Endrick, je vois la même chose. Il peut éliminer en un-contre-un, il peut faire la différence dans la surface.»
