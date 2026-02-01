Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OL : Cris compare Endrick à Karim Benzema

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Endrick avec l'OL @Maxppp

Depuis son arrivée au mercato hivernal, Endrick bluffe à l’OL. Auteur de quatre buts en trois rencontres, le prodige brésilien confirme qu’il est un crack du football mondial et qu’il avait largement sa place dans la rotation du Real Madrid en début de saison. Avec un tel rendement, le joueur formé à Palmeiras s’attire forcément les louanges.

La suite après cette publicité
Téléfoot
« Endrick me fait penser au début de Karim Benzema à Lyon. »

Cris, défenseur de l’OL de 2004 à 2012, voit dans le jeune Endrick des similitudes avec le début de carrière de Benzema à Lyon. 🦁🇧🇷 @BastienAL
Voir sur X

Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Cris n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote. L’ancien défenseur mythique de l’OL a même comparé Endrick à Karim Benzema, avec qui "le Policier" a joué durant son passage à Lyon : «j’ai vu Karim Benzema grandir à Lyon. Il avait un énorme caractère. Quand je vois Endrick, je vois la même chose. Il peut éliminer en un-contre-un, il peut faire la différence dans la surface.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick
Karim Benzema

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier