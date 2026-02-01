OL : Cris compare Endrick à Karim Benzema

Depuis son arrivée au mercato hivernal, Endrick bluffe à l’OL. Auteur de quatre buts en trois rencontres, le prodige brésilien confirme qu’il est un crack du football mondial et qu’il avait largement sa place dans la rotation du Real Madrid en début de saison. Avec un tel rendement, le joueur formé à Palmeiras s’attire forcément les louanges.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Cris n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote. L’ancien défenseur mythique de l’OL a même comparé Endrick à Karim Benzema, avec qui "le Policier" a joué durant son passage à Lyon : «j’ai vu Karim Benzema grandir à Lyon. Il avait un énorme caractère. Quand je vois Endrick, je vois la même chose. Il peut éliminer en un-contre-un, il peut faire la différence dans la surface.»