CAN 2025 : Gims lance le choc Algérie-RDC

Présent dans les tribunes du stade El Madina à Rabat, Gims a assisté à la large victoire de la République démocratique du Congo face au Botswana (3-0), lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Né à Kinshasa, l’artiste de 39 ans a salué la prestation des Léopards ainsi que la forte mobilisation des supporters congolais au Maroc, soulignant une atmosphère particulièrement festive et un succès maîtrisé de son équipe nationale.

La suite après cette publicité

Deuxième du groupe D derrière le Sénégal, la RDC affrontera l’Algérie de Mahrez en huitièmes de finale. Un choc très attendu par le chanteur Gims, qui n’a pas caché son impatience à l’idée de ce duel. « Prochain match contre l’Algérie, je pense que je vais revenir. Comment je l’envisage? Aucune idée, honnêtement. C’est un match très intéressant, les deux peuples sont très fiers de leur pays respectif, il va y avoir des étincelles, ça va être beau ! Ce sera une ambiance de fou », a-t-il assuré au micro de RMC Sport, évoquant la fierté des deux nations et promettant une ambiance exceptionnelle dans les tribunes.