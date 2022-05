Trophées UNFP : suivez l'annonce des nommés en direct

Arrivé lors du mercato estival XXL du PSG l'été dernier, Gianluigi Donnarumma a débarqué en France avec l'étiquette de champion d'Europe et de meilleur gardien de l'Euro 2020. Sa concurrence avec Keylor Navas ne l'a conduit qu'à disputer seulement 16 matchs de Ligue 1 cette saison. Un total trop faible pour figurer dans cette catégorie selon certains observateurs. Sans oublier que depuis sa bourde contre le Real Madrid et l'élimination en C1, l'ancien Milanais n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il rendait, avant cela, des copies plus que convaincantes en championnat.