Côme offre 30 M€ pour Moise Kean

À l’approche de la reprise de la Serie A et de ses débuts historiques en Ligue des Champions, Côme continue de se renforcer durant ce mercato estival. Après avoir enregistré les arrivées de Yan Couto, Luis Milla ou encore Trevor Chalobah, le club italien passe à l’action pour Moise Kean. Selon Fabrizio Romano, Côme vient de formuler une offre estimée à 30 millions d’euros à la Fiorentina pour l’avant-centre âgé de 26 ans, sous la forme d’un prêt payant de cinq millions d’euros avec une obligation d’achat de 25 millions d’euros.

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La Viola devrait cependant demander un montant supérieur pour conclure l’accord. De son côté, Kean semble ouvert à l’idée d’un départ vers la formation de Cesc Fàbregas. La saison passée, l’ancien joueur de la Juventus et du PSG avait inscrit neuf réalisations et une passe décisive en 33 matchs toutes compétitions confondues (2 345 minutes jouées). Alors que la Fiorentina a déjà disputé un premier match officiel durant cet exercice 2026/2027, le natif de Vercelli s’est déjà illustré en inscrivant un but lors de la victoire contre Benevento en 32e de finale de la Coppa Italia.