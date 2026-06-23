Pronostics Portugal-Ouzbékistan : le coup parfait à tenter ce 23 juin

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Pour ce duel entre le Portugal et l’Ouzbékistan dans cette Coupe du Monde 2026, miser sur la victoire simple de la Seleção n’offre pas une cote très attrayante tant l’écart de niveau semble important sur le papier. Pour optimiser vos gains intelligemment, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette rencontre, à savoir : le pari "Le Portugal l’emporte par au moins 3 buts d’écart" coté à 1,96 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Véritable machine de guerre offensive, la sélection portugaise affiche une forme étincelante avec pas moins de 16 buts inscrits lors de ses six derniers matchs, marquée notamment par une démonstration 9-1 face à l’Arménie. Et la bande à CR7 voudra faire oublier les débuts poussifs lors du Mondial face au Congo et le triste 0-0. En face, l’Ouzbékistan traverse une zone de fortes turbulences défensives, ayant concédé sept buts sur ses trois dernières sorties (face au Canada, aux Pays-Bas et à la Colombie). Pour ne rien arranger, les hommes de Fabio Cannavaro devront composer sans leur roc Ashurmatov, blessé et forfait, ce qui fragilise grandement leur arrière-garde. Face à ce bloc affaibli, l’armada de Roberto Martínez, emmenée par un Cristiano Ronaldo revanchard après avoir cumulé 0,97 xG sans marquer face au Congo, a toutes les cartes en main pour infliger un lourd revers aux Ouzbeks, dans la lignée du seul précédent historique entre les deux nations (victoire 5-2 du Portugal).

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