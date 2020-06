Les finales de coupes à guichets fermés ?

Si la saison 2019-2020 de Ligue 1 (et de Ligue 2) est terminée depuis le 30 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus, cela n'a pas empêché le maintien des finales de coupes nationales (Coupe de France et Coupe de la Ligue), qui se dérouleront cet été. Alors que la situation sanitaire s'améliore dans l'Hexagone, Noël Le Graët, le patron de la FFF, et Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, ont tour à tour évoqué ces derniers jours la possibilité d'autoriser du public (entre 5.000 et 20.000 personnes) au Stade de France pour ces finales.

D'après les informations du Parisien, de multiples acteurs du football français poussent pour voir les stades remplis de fans au moment du retour du ballon rond dans l'Hexagone, et ce dès la fin du mois de juillet, alors que la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE pourrait se tenir le 24 juillet d'après le quotidien. Les différentes instances (FFF et LFP) travaillent en adéquation avec les clubs notamment dans le but d'établir un protocole sanitaire permettant cela, ou, a minima, de rassembler un maximum de personnes. Plusieurs sources ont toutefois confié au Parisien qu'il est «improbable» que «20.000, 50.000 ou 80.000 supporters» puissent accéder au stade, à moins que les finales se déroulent à la fin du mois d'août. Le gouvernement aura quoiqu'il arrive le dernier mot dans cette histoire, qui dépendra également de l'évolution de la situation sanitaire sur le territoire français.