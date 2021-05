Stade Rennais : Eduardo Camavinga est dans la short-list du Barça !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est en reconstruction. On l'a bien compris. Pour le moment, Ronald Koeman fait de l'excellent travail et il pourrait même être sacré champion d'Espagne alors que ses débuts sur le banc des Blaugranas avaient été médiocres, voire mauvais. Mais il sait qu'il doit encore apporter quelques petites touches pour que sa formation soit conquérante et, surtout, qu'elle lui ressemble. Tout du moins à ce qu'il souhaite.

Ainsi, on sait que les deux Néerlandais que sont Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (Olympique Lyonnais), tous deux en fin de contrat, sont poursuivis avec ardeur depuis une année maintenant. Mais ce n'est pas tout. Selon les informations de Mundo Deportivo, qui met en avant l'information sur sa Une ce jeudi matin, les dirigeants catalans sont partis à la recherche du successeur d'un Sergio Busquets vieillissant (32 ans).

Camavinga, Merino, Locatelli dans la liste

Annoncé du côté du Real Madrid depuis un bon bout de temps maintenant, Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain international français, qui évolue du côté du Stade Rennais, ferait partie de cette liste. Toutefois, on ne sait pas de combien d'argent dispose le nouveau président Joan Laporta pour faire ses emplettes, mais celui-ci pourrait fondre si effectivement il fallait négocier avec le club breton.

Le jeune milieu tricolore (18 ans) n'est pas le seul sur la liste avancée par le quotidien espagnol. En effet, on y lit aussi les noms de Mikel Merino (24 ans, Real Sociedad) et de Manuel Locatelli (23 ans, Sassuolo). Deux profils qui devraient coûter moins cher au FC Barcelone. Mais l'idée semble claire : trouver un élément très jeune capable de prendre la succession de Busquets et d'assurer l'avenir pendant un bon bout de temps.