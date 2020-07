Manchester United pense toujours à Antero Henrique

Ce n'est une surprise pour personne. En Premier League, le poste de directeur sportif n’est pas ancré dans la culture du championnat anglais. Si le vice-président exécutif de Manchester United Ed Woodward avait émis il y a deux ans la possibilité de voir un jour un directeur sportif aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer, celui-ci serait de plus en plus enclin à attribuer ce poste dès la saison prochaine. Mais pas à n’importe qui.

Si l’on en croit The Telegraph, Ed Woodward aurait dans ses petits papiers, coché des noms bien connus de la planète football. Andrea Berta de l’Atlético Madrid, Fabio Paratici de la Juventus ou encore Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG qui a quitté le club il y a un an. Si les deux premiers semblent être en place au sein de leur club, le dernier pourrait une nouvelle fois ajouter à son palmarès un club de renom et ainsi animer la fin du mercato des Red Devils. Un coup de tonnerre qui amènerait les Mancuniens à casser les codes de la Premier League.