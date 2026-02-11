Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

PL : Liverpool domine Sunderland et se replace

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ekitike célèbre avec Liverpool @Maxppp
Sunderland 0-1 Liverpool

Renversé sur le gong par Manchester City ce dimanche (2-1), Liverpool se devait de réagir. En déplacement sur la pelouse de Sunderland qui restait sur trois défaites en cinq matches, les Reds voulaient relancer la machine. Longtemps, la domination était assez stérile pour l’équipe d’Arne Slot et accouchait d’un premier acte nul et vierge.

La suite après cette publicité

En seconde période, c’est sur un corner que Mohamed Salah centrait vers le second poteau où la tête de Virgil van Dijk se logeait sur la gauche du but alors qu’Habib Diarra ne pouvait que dévier au fond de ses propres filets (1-0, 61e). Mené, Sunderland réagissait et faisait reculer Liverpool. Des Reds qui ont su tenir jusqu’au bout pour s’imposer 1-0. Toujours sixième de Premier League, Liverpool revient à trois points du top 4 et de Manchester United.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Sunderland

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Sunderland Logo Sunderland AFC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier