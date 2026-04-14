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Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal veut gagner plus de trophées

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

L’avenir de Lamine Yamal au FC Barcelone sera-t-il un sujet d’actualité dans les prochains mois ? Amoureux du club catalan, le prodige espagnol
est lié jusqu’en 2031 et dispose d’une clause libératoire qui s’élève à 1 milliard d’euros. Mais il ne faut jamais dire jamais dans le football. D’autant que Lamine Yamal a aussi soif de trophées, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce lundi.

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Interrogé sur comment il se voyait dans 3 ans, il a répondu : « je ne sais pas, mais j’espère remporter beaucoup plus de titres que je n’en ai actuellement. J’espère gagner une Coupe du monde et une Ligue des champions. Tout ce qui me permettra d’ajouter des titres me rendra très heureux. » Reste à savoir si ce sera avec le Barça ou pas…

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