Coupe du Monde 2026 : la liste de l’Uruguay avec Valverde et Araujo

Marcelo Bielsa a dévoilé ce dimanche la liste des 26 joueurs qui représenteront l’Uruguay lors de la prochaine Coupe du Monde. Sans surprise, Federico Valverde en fait partie, au même titre que le Barcelonais Ronald Araujo. On retrouve également l’ancien attaquant de Liverpool, Darwin Nuñez.

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La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

L’ex-Parisien Manuel Ugarte est aussi convoqué, comme Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, José Maria Giménez ou encore l’inoxydable Fernando Muslera (39 ans). Pour rappel, les Uruguayens lanceront leur Mondial face à l’Arabie saoudite, le 16 juin (00:00), avant de défier le Cap-Vert, le 22 (00:00), puis l’Espagne, le 27 (02:00).

La liste complète de l’Uruguay :

Gardiens : Sergio Rochet (Internacional Porto Allegre), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

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Défenseurs : Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (FC Barcelone), José Maria Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Naples), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

Milieux : Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (Club América)

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Attaquants : Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nuñez (Al-Hilal)