FC Barcelone : la sortie incendiaire de Frenkie de Jong face aux rumeurs !

Actuellement blessé au genou, Frenkie de Jong va manquer plusieurs semaines de compétition. Une situation qui ne manque pas d’agacer le FC Barcelone et qui donne lieu à de nombreuses rumeurs. Ce vendredi, le milieu de terrain néerlandais est finalement sorti du silence pour régler ses comptes. « J’ai remarqué qu’il y a beaucoup de bruit et de fausses informations autour de moi ces derniers temps, et cela me dérange beaucoup, alors je suis venu ici pour clarifier certaines choses. J’ai passé sept ans dans ce club, et jouer pour Barcelone a toujours été mon rêve. J’ai encore de grands rêves et des objectifs à atteindre avec l’équipe. Je souffre (de la blessure) et je suis très déçu. Ce que j’aime le plus, c’est jouer au football. Quelqu’un est tombé sur moi pendant la Coupe du monde à l’entraînement et les choses ont mal tourné ». Amer, le natif de Gorinchem, ne s’est pas arrêté là et a ainsi donné sa version des faits. « Je veux expliquer au public ce qui s’est passé : nous avons fait des examens et tout le monde m’a dit que je pouvais continuer à jouer. C’est pour cela que j’ai continué à jouer ».

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Et d’ajouter : « après l’élimination de la Coupe du Monde, je suis retourné au club pour passer de nouveaux examens afin de m’assurer que tout allait bien. Ils ont révélé que la blessure était devenue plus grave qu’elle ne l’était aux États-Unis. Ça a été un choc brutal que personne n’avait prévu. Maintenant, je dois m’arrêter et me concentrer sur ma récupération… Je travaille actuellement de manière spécifique avec des préparateurs physiques. Nous avons mis en place un plan de récupération avec l’accord de tout le monde au club ». Pour conclure, le droitier d’1m81 s’en est directement pris à certains journalistes. « Je vois beaucoup d’informations qui disent le contraire, mais elles sont fausses. Ce sont des mensonges destinés à ternir mon image et à changer la perception que les gens ont de moi. Par exemple, le mensonge de Gerard Romero (journaliste pro-Barça) selon lequel j’aurais refusé de jouer contre l’Atlético (match retour en Ligue des champions). Je voulais parler aujourd’hui pour libérer la colère qui est en moi afin de pouvoir me concentrer à 100% sur mon rétablissement à partir de maintenant ». Voilà qui est dit !