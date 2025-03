Équipe de France : Didier Deschamps donne la recette pour renverser la Croatie

L’équipe de France va devoir imiter celle de 2013 pour se qualifier. Battus et dominés en Croatie (0-2), les Bleus sont dos au mur avant le match retour au Stade de France pour atteindre les demi-finales de Ligue des Nations. Il va donc falloir un tout autre état d’esprit pour renverser le score, mais Didier Deschamps ne veut pas comparer l’enjeu au barrage du Mondial 2014, contre l’Ukraine. «La force, l’envie, elle sera là. Être devant chez nous, devant 80.000 personnes… Il faut faire en sorte de les emmener avec nous. Il faudra être efficace et imperméable défensivement. Après, je ne compare pas par rapport à 2013. On sait l’enjeu, l’objectif qu’il y a», a-t-il d’abord lâché.

Didier Deschamps demande plus du milieu de terrain

En reconnaissant une difficulté liée aux échéances du calendrier actuel : «tout ce qui a été préparation de match et jour de match dans le vestiaire, j’ai vu un groupe concerné et hyper motivé. Cela ne s’est pas traduit sur le terrain. Toutes les périodes internationales deviennent plus compliquées, forcément. Avec leur club, ils ont des objectifs importants à atteindre». Mais Didier Deschamps attend davantage de son équipe et reconnait un axe de progression dans l’entrejeu.

«Le milieu de terrain peut être plus créatif, mais la justesse technique nous a fait défaut, comme les sorties de balle. Qui débutera et comment, je ne le dirai pas, mais c’est un équilibre à avoir qu’on n’a pas eu au match aller. Débuter avec Désiré Doué ? C’est un jeune joueur, qui a du potentiel. Au départ, ce n’est pas un milieu de terrain. Au PSG, il est surtout amené à être sur les côtés. Oui, il y aura des changements. Mais pas forcément aux postes où vous pensez que je vais le faire», explique le sélectionneur tricolore.

Aurélien Tchouaméni croit à la remontada

«Entre Ousmane et Kylian, il faut aussi espérer de l’efficacité, mais c’est aussi dépendant des autres partenaires. On a eu une occasion sur laquelle Kylian trouve Ousmane dans la surface, mais il y a d’autres joueurs aussi. Ils ont une affinité, une relation technique, mais il y a neuf autres joueurs avec eux», a-t-il également ajouté sur son duo d’attaque. Egalement présent devant la presse, Aurélien Tchouaméni partage les propos de son sélectionneur : «on s’est parlé entre nous, on sait ce qu’on fait de bien et de mal. On veut montrer un tout autre visage».

«Tout est possible dans le football, il y a déjà eu plein de remontadas. On va essayer de marquer le plus vite possible et mettre un peu de folie dans ce match. Il faut y croire. Il va y avoir beaucoup d’engouement autour de ce match, mais il faut rester calme. Si on regarde nos résultats sur tous les derniers matchs, il y a eu quelques contre-performances. Mais il ne faut pas oublier ce qu’on a fait de bien», a raconté le Madrilène, motivé par la présence du public. «Cela fait longtemps qu’on n’a pas joué au Stade de France. On a hâte de retrouver le public, de jouer devant nos familles». Réponse dimanche soir, alors qu’une élimination compliquerait sérieusement la préparation à venir pour le Mondial 2026.