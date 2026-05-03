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Ligue des Champions

LdC (F) : le Barça maîtrise le Bayern Munich et rejoint l’OL Lyonnes en finale

Par Tom Courel
1 min.
Alexia Putellas célèbre un but avec le Barça @Maxppp
Barcelona 4-2 Bayern Munich

Alors que l’OL Lyonnes a obtenu sa qualification en finale de Ligue des Champions hier, le FC Barcelone défiait le Bayern Munich ce dimanche à l’occasion d’une demi-finale alléchante. Au match aller, les coéquipières d’Alexia Putellas n’avaient pas réussi à prendre l’avantage, décrochant le match nul malgré une supériorité numérique (1-1). Et à domicile, elles n’ont pas traîné à ouvrir le score grâce à Salma Paralluelo (1-0, 13e). Seulement, Linda Dallmann égalisait dans la foulée (1-1, 17e).

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Alexia Putellas, très en forme sous la tunique blaugrana, redonnait l’avantage à ses partenaires (2-1, 22e). Plus que jamais déterminé, le Barça alourdissait le score avec la tête d’Ewa Pajor (3-1, 55e) et l’excellent doublé de Putellas (4-1, 61e). Pernille Harder réduisait l’écart pour la formation allemande (4-2, 71e), mais c’était trop juste pour espérer revenir. Ce sont donc les Catalanes qui disputeront la finale face à l’OL Lyonnes le 23 mai. Que de bonnes nouvelles pour les Catalanes alors qu’Aitana Bonmati a également fait son retour à la compétition ce dimanche.

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