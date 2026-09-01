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Axel Tuanzebe débarque à l’AJ Auxerre

Par Maxime Barbaud
1 min.
Axel Tuanzebe avec la RD Congo durant la Coupe du Monde @Maxppp

L’AJ Auxerre réalise un très joli coup en ce dernier jour de mercato. Quelques minutes après avoir officialisé la venue de Cameron Archer, le club icaunais s’est offert la signature d’Axel Tuanzebe (28 ans) pour un an, plus une saison en option.

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Le défenseur central arrive libre de tout contrat lui qui est parti de Burnley au printemps. Il s’est distingué avec la RD Congo durant la Coupe du Monde. Ancien de Manchester United où il a été formé, il compte tout de même 64 apparitions en Premier League

Pub. le - MAJ le
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