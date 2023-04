Liga : le FC Barcelone se réjouit de la défaite du Real Madrid sur Whatsapp

Quand l’un rit, l’autre pleure. C’est souvent la même histoire entre le FC Barcelone et le Real Madrid depuis des années. Et logiquement, après le revers qu’a subi la Maison Blanche ce samedi face à Villarreal (2-3), le champagne était de sortie en Catalogne. En atteste le groupe Whatsapp des joueurs de Xavi. Selon AS, plusieurs messages avec des exclamations et des émoticônes ont été envoyés après la défaite des Madrilènes, avec le mot "Brutal" qui revenait avec insistance.

La suite après cette publicité

Plusieurs d’entre eux étaient à l’honneur du sous-marin jaune, auteur d’une grande performance au Santiago Bernabeu. Un bonheur qui fait écho après l’humiliation subie par les Blaugranas ce mercredi en Coupe du Roi (0-4). Mais cette joie est notamment dû au fait que le titre semble désormais destiné aux coéquipiers de Gavi, qui peuvent compter 15 points d’avance en cas de succès face à Girona ce lundi.

À lire

FC Barcelone : les dessous de la première réunion entre Joan Laporta et le clan Messi