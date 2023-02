LdC, PSG : Neymar sort du silence après la défaite face au Bayern

La suite après cette publicité

Auteur d’une nouvelle prestation décevante lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des Champions, Neymar n’a clairement pas amélioré son cas sur la pelouse du Parc des Princes. Critiqué au cours des dernières semaines, le Brésilien a, une nouvelle fois, fait preuve de déchet et d’agacement.

Pour autant, l’espoir demeure. Avec un seul petit but de retard et porté par Kylian Mbappé, sur le chemin du retour et impactant lors de son entrée en jeu, le club de la capitale peut espérer renverser la tendance en Bavière. Sur Instagram, l’ancien joueur du Barça y est allé de son message : «Allez PSG… Tous ensemble ❤️💙». Rendez-vous le 8 mars prochain.

