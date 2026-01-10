Man City : Semenyo déjà titulaire aux côtés de Cherki et Haaland en FA Cup

Alors que Manchester City reçoit Exeter City, club de troisième division anglaise, ce samedi en FA Cup, Pep Guardiola surprend en titularisant directement Antoine Semenyo, fraîchement recruté officiellement ce vendredi. Pour ce match où seule une victoire sera tolérée, le Ghanéen évoluera aux côtés de Rayan Cherki et d’Erling Haaland, formant un trio offensif très attendu. Selon The Athletic, Bournemouth percevra 72 M€ pour ce transfert, auxquels s’ajoutent 1,7 M€ de bonus et 10 % sur une future revente, faisant de Semenyo la plus grosse vente de l’histoire du club.

Déjà doté d’une attaque de feu avec Haaland, Foden, Cherki, Doku ou encore Savinho, Manchester City mise sur Semenyo pour dynamiser immédiatement son jeu offensif et mettre la défense d’Exeter en difficulté dès le coup d’envoi. Pour le joueur, qui quitte un club de milieu de tableau de Premier League pour l’un des meilleurs d’Europe, ce match constitue l’occasion idéale de montrer qu’il peut s’imposer dans un collectif d’élite.