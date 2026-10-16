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Ligue 1

Lens : Odsonne Edouard a vécu un été très difficile dans sa vie privée

Par Jordan Pardon
1 min.
Odsonne Edouard, buteur avec le RC Lens @Maxppp

Moins en verve que la saison dernière et toujours à la recherche de son premier but cette saison, Odsonne Edouard a dû passer par des épreuves de vie compliquées au cours des derniers mois, tant sportivement, qu’en privé. La préparation de l’ancien attaquant du PSG a notamment été perturbée par un incident qui aurait pu coûter la vie à l’un de ses proches.

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Comme révélé par L’Equipe, Edouard a en effet frôlé un drame familial, à quelques secondes près. Un proche du Lensois évoque même "un pur miracle", qui a par la suite conduit le joueur à être accompagné psychologiquement. Soutenu par ses dirigeants et le vestiaire sang et or, Edouard avait raté une semaine d’entraînement après ce traumatisme. Son mercato mouvementé ne lui a pas non plus permis de retrouver pleinement ses sensations

Pub. le - MAJ le
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