Man City : les mots forts d’Enzo Maresca pour Ayyoub Bouaddi

Recruté cet été par Manchester City, qui n’a pas hésité à lâcher environ 100 M€, Ayyoub Bouaddi (18 ans) a été accueilli comme il se doit. Le club anglais a d’ailleurs partagé une vidéo où on peut voir Enzo Maresca avoir de jolis mots pour l’ancien milieu de terrain du LOSC.

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«Tu n’as que 18 ans, mais une chose est essentielle. Tu n’as rien à prouver à qui que ce soit ici. Nous connaissons déjà ton talent et nous savons de quoi tu es capable. Désormais, concentre-toi sur l’essentiel : travaille, apprends, prends du plaisir et, surtout, reste fidèle à toi-même. Notre rôle sera de t’accompagner à chaque étape. Ne cherche pas à être quelqu’un d’autre, sois simplement toi-même. C’est ce qui compte le plus. Tu es en train de vivre le rêve que nous avions tous lorsque nous étions enfants. Profite de chaque instant. Je te souhaite le meilleur… et bienvenue parmi nous !» De quoi faire plaisir au Marocain, applaudi par ses nouveaux coéquipiers.